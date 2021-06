Samaritan’s Purse: Rekord-Einnahmen in der Corona-Krise

Die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse hat laut einer Pressemitteilung im vergangenen Jahr ein historisches Spendenwachstum verzeichnet: der Verein berichtet von Geldspenden in Höhe von 5,66 Millionen Euro. Das entspreche einem Zuwachs von 28,7% im Vergleich zum Vorjahr und sei der höchste Wert in der Geschichte des Vereins. Infolgedessen habe Samaritan’s Purse seine Arbeit ausweiten und den Bereich Nationale Programme entwickeln können, heißt es in der Mitteilung. Mit diesen unterstütze man zurzeit eine Initiative für Obdachlose in Köln und Projekte für Frauen in Zwangsprostitution.

Samaritan’s Purse e. V. engagiert sich nach eigenen Angaben in mehr als 100 Ländern für die körperlichen sowie spirituellen Bedürfnisse der Opfer von Krieg, Armut, Krankheit und Katstrophen.