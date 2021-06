Wann wird das Nein zum Geld ein Ja zum Glück?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Das Telefonat mit einem jungen Fotografen regt Tom Laengner zu der Frage an: Wie viel Gewissen kann sich ein Freiberufler während Corona leisten?

Als im Taunus bei Frankfurt viel Schnee lag, habe ich unter Tannen mit meinen Kindern Feuer gemacht und Suppe gelöffelt. Das war ein Fest der Glückseligkeit! Demgegenüber konnte ich mit einer fetten Karre oder einem hohen Kontostand weder bei meiner Frau noch bei meinen Kindern punkten. Letztere waren damals noch zu klein und meine Liebste zu klug. Schein und Sein konnte sie immer gut auseinanderhalten. Nun will ich weder verelenden, noch bekomme ich Ekelpickel wenn ich meine EC-Karte für den Kauf einer Hose auf die Theke lege. Aber ich möchte nicht, dass ein Stück Plastik oder fälschungssicheres Papier uneingeschränkte Macht in meinem Leben bekommt.

Sind manche Jobs so hoch dotiert, weil sie eigentlich dermaßen scheiße sind, dass sie kein Mensch von Herzen und mit reinem Gewissen machen will?

Viele der mir wirklich lebensspendenden Dinge, kann ich nicht kaufen. Nicht ganz klar? Ich denke an Freude, die mich zum platzen bringt, sexuelle Erfüllung, oder die gute alte Liebe. Über viele andere Dinge gaukelt Geld mir etwas vor. Kontrolle und Freiheit bekomme ich nur in einem sehr begrenzten Maß. Acht Zylinder und 612 PS werden meine Ehe kaum retten. Und auch eine Krebserkrankung lässt mein Bankkonto unbeeindruckt.

So frage ich mich seit einiger Zeit, ob manche Jobs deshalb so hoch dotiert werden, weil sie eigentlich dermaßen scheiße sind, dass sie kein Mensch von Herzen und mit reinem Gewissen machen will. Möglicherweise entstand so der Trick mit dem überbordend hohen Gehalt. Geld fasziniert seit den Tagen von Dagobert Duck und übt eine Macht aus, die keinen Widerspruch zuzulassen scheint. Sie ist so stark, dass sie meine klare Sicht auf das vernebelt, was wirklich zählt.

Um klare Entscheidungen haben Menschen sich schon immer herumgewunden. Deshalb war es auch so sinnvoll, dass Jesus immer wieder mal seiner Zuhörerschaft das Wesen des Leben darlegte. Er brachte ein Grundproblem auf den Punkt als er sagte: “Sagt einfach ja oder nein“. Ich finde ja, dass der Mann aus Nazareth immer ein wenig mehr sagen wollte, als ich es verstehe. Aber ich weiß, dass ein klares ’nein‘ manchmal genauso wichtig ist wie ein deutliches ‚ja‘. Wäre das nicht stark: eine Entscheidung mal ohne Rechtfertigung und ohne Selbstbetrug zu treffen. Dafür aber mit reinem Gewissen. Aber wie soll das gehen?

Heute früh rief ein befreundeter Fotograf an. Er suchte den Rat meiner Frau. Spontan war ein großer Auftrag reingekommen. Und das in Coronazeiten! Ein Global Player war als Sponsor am Start. Und die Reise nach Übersee war auch nicht zu verachten. Das klang überaus verlockend! Die Sache hatte nur einen kleinen Haken. Die Quarantänebestimmungen des Landes waren für den Job nicht einzuhalten. Da hatte der Auftraggeber eine Idee. Er riet, das Handy im Hotel zu lassen. So würden die Behörden denken, dass der Fotograf brav im Hotel Espresso schlürfen würde. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob das funktioniert hätte.

Doch das Telefonat war nicht die Zeit für dogmatische Grundsatzdiskussionen. In dem Gespräch ging es um die Frage, wie viel Gewissen sich ein Freiberufler in Coronazeiten leisten kann. Hatte er denn bei seiner dünnen Finanzdecke eine Wahl? Hatte er, fand meine Frau. Und sie ließ dann eine kleine Bombe platzen: „Ich wüsste nicht, ob ich dann noch für dich beten könnte“.

Wann habe ich das letzte Mal den Mut aufgebracht, ein klares Nein zu sagen, wo es dringend geboten gewesen war?

Ich hörte mit; und ich dachte, dass sie den armen Kerl doch nicht so unter Druck setzen könnte. Doch die Reaktion beruhigte mich. „Mal abgesehen davon, dass ich für diesen Sponsor eigentlich nicht arbeiten will“, fing der Freiberufler an, „verstehe ich , dass Gott sich auf so einen Deal nicht gut einlassen kann“.

Ich war stolz auf meine Frau, dass sie den Mut hatte, so klar ihrem Gewissen zu folgen. Und ich war stolz auf den jungen Fotografen, dem daran lag, ein reines Gewissen zu behalten und sich nicht durch Geld bestechen zu lassen.

Ich habe mir dann eine Tasse Kaffee gekocht. Dabei habe ich mich gefragt: Wann habe ich das letzte Mal den Mut aufgebracht, ein klares Nein zu sagen, wo es dringend geboten gewesen war?

Tom Laengner ist ein Kind des Ruhrgebiets. Nach 20 Jahren im Schuldienst arbeitet er journalistisch freiberuflich und bereist gerne unterschiedliche afrikanische Länder. Darüber hinaus arbeitet er als Sprecher für Lebensfragen und Globales Lernen. In seiner Kolumne „Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind“ schreibt er regelmäßig über Lebensfragen, die ihn bewegen.