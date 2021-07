Zur katholischen Priesterin berufen

Jacqueline Straub möchte unbedingt Priesterin werden. Doch die katholische Kirche erlaubt nur Männern diesen Dienst.

Redaktion: Jacqueline, wann hast du gemerkt, dass dein Geschlecht ein Problem für die katholische Kirche ist?

Jacqueline Straub: Mit 17 Jahren wurde mir das so richtig bewusst. Unser Pfarrer war im Urlaub und zu uns kam ein Ersatzpfarrer. Meine Freundin und ich haben während des Gottesdienstes wie immer ministriert und Brot und Wein zum Altar gebracht. Aber dieser Ersatzpfarrer wollte nicht, dass Frauen dem Altar so nahekommen. Er hat versucht, uns wegzudrängen.

Was denkst du, warum hatte er ein Problem damit?

Ich denke, dass er ein veraltetes Bild von Frauen hatte, also dass wir unrein sind und deswegen den Altarraum nicht betreten dürfen. Aber es geht natürlich auch um Macht. Die geweihten Männer halten an alten Traditionen fest, weil sie ihnen Sicherheit geben. Sie wollen sich vermutlich nicht eingestehen, dass sich die katholische Kirche im Laufe der Zeit verändert hat und verändern wird.

Wie kommt es, dass du unbedingt Priesterin werden möchtest?

Ich fühle mich seit meinem 14. Lebensjahr dazu berufen. Damals war ich auf einem christlichen Jugendcamp. Dort haben wir viel gebetet, in der Bibel gelesen und uns über den Glauben ausgetauscht. In mir entstand eine große Sehnsucht, all das zu tun, was ein Priester tut: Eucharistie feiern, Kinder taufen, Sakramente spenden und mit den Menschen im Glauben unterwegs sein. Dieses Brennen in meinem Herzen habe ich immer noch.

Du könntest ja auch konvertieren und evangelische Pfarrerin werden …

Das habe ich mir als Jugendliche auch überlegt. Aber für mich stand sehr schnell fest, dass ich römisch-katholisch bleiben und in der katholischen Kirche Priesterin werden möchte.

Welche Reaktionen erlebst du in deinem Umfeld auf deinen Berufswunsch?

In den sozialen Medien bekomme ich viele großartige Rückmeldungen. Die Menschen sprechen mir Mut zu, wofür ich sehr dankbar bin. Auch in der katholischen Kirche gibt’s Priester, Diakone und Bischöfe, die hinter mir stehen. Aber es gibt auch Menschen, die mich beleidigen und mir sagen, ich würde in die Hölle kommen und die Kirche zerstören. Sie können es einfach nicht haben, dass sich Frauen für ihre Rechte und ihre Berufung einsetzen.

Woher nimmst du deine Kraft, weiterzukämpfen?

Definitiv von Gott. Mit der Berufung, die Gott mir geschenkt hat, ist auch ganz viel Freude, Kampfeslust und Beständigkeit verbunden. Ich bin eigentlich eine sehr ungeduldige Person, aber wenn es um meinen Einsatz für die Kirche geht, bin ich durchaus geduldig. Die Kirche braucht eben auch ihre Zeit, um sich zu verändern. Ich möchte aber weiter dranbleiben, meine Stimme erheben und auf die Ungerechtigkeit hinweisen.

Das Interview führte Erika Weiss für die Zeitschrift Teensmag. Teensmag erscheint regelmäßig im SCM Bundes-Verlag, zu dem auch Jesus.de gehört.