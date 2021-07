USA: Keine Hinrichtungen auf Bundesebene mehr

Die Regierung von US-Präsident Biden hat vorerst eine Aussetzung von Hinrichtungen auf Bundesebene beschlossen.

Grund dafür ist laut Justizminister Merrick Garland eine von ihm angesetzte Überprüfung der Richtlinien für Hinrichtungen. Während der Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung nach 17-jähriger Pause die Todesstrafe im vergangenen Juli auf Bundesebene wieder vollstreckt. Zuvor wurde sie in Bundesstaaten vollstreckt, auf Bundesebene jedoch nur verhängt, aber nicht ausgeführt. Präsident Biden lehnt die Todesstrafe ab und kündigte an, gemeinsam mit dem Kongress auf dessen Abschaffung auf Bundesebene hinzuarbeiten.

Garland erklärte, es gebe „ernsthafte Bedenken“ hinsichtlich der möglichen Willkür und der hohen Zahl von Fehlurteilen bei der Vollstreckung der Todesstrafe. So seien zum Beispiel überproportional viele Schwarze davon betroffen. Das Justizministerium müsse sicherstellen, dass jeder Mensch verfassungsgemäß und gesetzeskonform, aber auch fair und menschlich behandelt werde, so Garland. Auch die in Giftspritzen verwendete Substanz sowie Vorschriften zur möglichen Beschleunigung von Hinrichtungen sollen untersucht werden.

