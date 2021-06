Jesus.de erstrahlt in neuem Glanz

Nach monatelanger Vorbereitung haben wir heute unsere Webseite in neuem Design gestartet. Auch inhaltlich gibt es Veränderungen.

Neues Logo, neue Farben, neue Templates. Wir wollten weg vom eher kühlen, nüchternen Blau hin zu wärmeren Farbtönen. Dazu gehört auch ein komplett neues Logo sowie neue Artikel- und Seiten-Templates (Standard-Vorlagen zur Gestaltung). Für die Nerds: Es ist immer noch das Newspaper-Theme für WordPress, allerdings in einer neueren Version. Wir freuen uns riesig – gefällt es euch?

Mehr Jesus

Auch inhaltlich und strukturell haben wir einiges verändert. Zur Begrüßung gibt es oben auf der Seite jetzt immer ein Jesus-Wort (per Klick auch die passende Auslegung dazu). Direkt darunter findet ihr den neuen Jesus-Bereich. Der dümpelte auf der alten Seite eher schlecht als recht vor sich hin. Jetzt haben wir hier die Jesus-Inhalte gebündelt, die es zum Teil auch vorher schon – weit verstreut – auf unserer Seite gab.

Glauben leben

Im Bereich Glauben leben haben wir Artikel für euch gesammelt, die euch auf eurer Glaubensreise begleiten und inspirieren sollen. Für die Insider: Dort sind etliche Beiträge aus den Bundes-Verlags-Zeitschriften eingeflossen. Inhaltlich geht es dabei um so unterschiedliche Dinge wie Gebet, Bibellese aber auch die Frage, wie wir zur Bewahrung der Schöpfung beitragen können. In diesem Block findet ihr auch die Kolumne „Out of the Box“ von Tom Laengner sowie die Bloggeriebeiträge (eine Auswahl der Blogs befindet sich auch unten auf der Homepage).

Außerdem haben wir unter „Glauben leben“ auch Teile der alten „Themenwelten“ einsortiert, zum Beispiel unsere Spruch- und Gebetssammlungen sowie Artikel zur „digitalen Kirche“.

Bücher, Musik, Podcasts

Über die Box Lesen & Hören gelangt ihr zu den Buch- und Musiktipps. Außerdem haben wir hier ganz neu eine Auswahl der besten christlichen Podcasts zusammengestellt. Und weil wir ein Teil des SCM Bundes-Verlags sind, wollten wir nicht auf einen Hinweis auf unsere Zeitschriften verzichten.

News

Startseite ohne Nachrichten? Gibt’s bei Jesus.de nicht 🙂 Sie stehen zwar nicht mehr ganz oben, bleiben aber ein Kernbestandteil unserer täglichen Berichterstattung. Wir wollen weiter über die interessantesten Ereignisse in der christlichen Szene berichten und gemeinsam mit euch einen Blick über den eigenen Tellerrand werfen. Wir haben die Startseite insgesamt entschlackt, damit sie schneller und übersichtlicher wird.

Community

Foren und Chat haben wir bei diesem ersten Schritt des Relaunchs noch nicht angefasst, weil dies den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte. Wir arbeiten daran, euch im Herbst ein neues Forum präsentieren zu können. Einen Chat wird es allerdings wahrscheinlich nicht mehr geben. Die Links zu Foren & Postamt findet ihr oben rechts im „Hamburger“-Menü.

Die Kommentarfunktion unterhalb der Artikel hat nichts mit dem Forum zu tun, sie bleibt in der aktuellen Form erhalten.

Und jetzt klickt euch rein und hinterlasst euer Feedback – gerne auch konstruktiv kritisch. Euer Team von Jesus.de 🙂

Wer ausführlicher nachlesen möchte, welche Gedanken wir uns vor und während des Relaunch-Prozesses gemacht haben, kann das ausführlich in unserem Relaunch-Blog tun.