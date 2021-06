Junge Kirche Gießen gewinnt „chrismon“-Publikumspreis

Die Sieger beim chrismon Gemeinde-Förderwettbewerb 2021 stehen fest. Den ersten Publikumspreis hat das Projekt „Junge Kirche Gießen“ gewonnen.

- Werbung -

In Gießen hatten junge Menschen Anfang des Jahres ehrenamtlich die Lukaskirche renoviert. Für Platz eins beim Publikumspreis gibt es jetzt ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. Platz zwei belegte die Bayreuther Nikodemuskirchengemeinde mit ihrem Projekt „kids-Treff Neue Heimat“ (1.500 Euro). Dort bekommen rund 250 Jugendliche aus einem schwierigen sozialen Umfeld kostenlose Angebote wie Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und Spiel-, Sport- und Kreativprogramme.

Laut Pressemitteilung beteiligten sich insgesamt 183 Kirchengemeinden aus ganz Deutschland an der sechsten Auflage des Wettbewerbs. Bei der Publikumswahl seien rund 436.000 Stimmen abgegeben worden, heißt es. Vergeben wurden Publikumspreise im Gesamtwert von 8.000 Euro sowie Jurypreise zu je 2.000 Euro in sieben Kategorien, darunter „Besonderer Gottesdienst“, „Jugend“ und „Verantwortung in der Einen Welt“.

Link: Alle Preisträger