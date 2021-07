EKD veröffentlicht Grundlagentext zur Bedeutung der Bibel

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat einen theologischen Grundlagentext zur Bedeutung der Bibel in kirchenleitenden Entscheidungen herausgegeben.

Die Publikation soll laut einer Pressemitteilung der EKD „eine Anleitung zu einem verantwortlichen Gebrauch im Umgang mit der Bibel in der Kirche geben.“ Erarbeitet wurde der Text durch die Kammer für Theologie der Evangelischen Kirche, Zielgruppe sollen in erster Linie Leitende innerhalb der evangelischen Kirche sein, aber auch darüber hinaus theologisch interessierte Menschen.

Im Vorwort des Textes äußerte der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: „Das Ringen um ein gemeinsames Verständnis der Bibel ist oft mühsam. Es wird für jene zur Herausforderung, die in der Kirche Verantwortung tragen: angefangen bei Kirchenältesten, Pfarrerinnen und Pfarrern über die Mitglieder in Synoden bis hin zu Kirchenleitungen. Sie alle sind herausgefordert, kirchliche Entscheidungen an der Bibel auszurichten und zugleich sachgemäß nach Maßstäben menschlicher Klugheit zu entscheiden.“

Der Text beschäftige sich mit der „der angemessenen Auslegung der Bibel unter Berücksichtigung des ‚Überlegungsgleichgewichts'“, so die Mitteilung. Man wollte Erfahrungen sowie wissenschaftliche und biblische Erkenntnisse so berücksichtigen und ins Verhältnis setzen, dass „dem Evangelium prägende und orientierende Bedeutung zukommt.“

Link: Zum EKD-Grundlagentext „Bedeutung der Bibel“