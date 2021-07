EKD: Handreichung zu Umsatzsteuerpflichten erschienen

Die Evangelische Landeskirche (EKD) hat eine Broschüre mit Hilfen zu Neuerungen im Umsatzsteuergesetz herausgegeben.

Die Handreichung richtet sich an Finanzbeauftragte in Kirchengemeinden und anderen öffentlich-rechtlichen kirchlichen Institutionen und soll eine Hilfe bei der Erfüllung der neuen Steuerpflichten sein, so eine Pressemitteilung der EKD. Mit dem Ende der Übergangsregelung des reformierten Steuergesetzes von 2017 treten die Neuerungen spätestens zum 1. Januar 2023 in Kraft. Erarbeitet wurde die Broschüre von einer ökumenischen Steuerkommission. Sie enthält laut der Mitteilung ein umfassendes „Steuer-ABC“ mit praxisnahen Beispielen, in welchen Kontexten Umsatzsteuer fällig wird. Dabei gehe es unter anderem um Eintrittsgelder für Konzerte, die Verbuchung von Kirchensteuern und den Umgang mit Spendengeldern. Gedruckte Versionen der Broschüre sollen nach Bedarf direkt an die Landeskirchen übermittelt werden, so die EKD.

Link: Zur Broschüre der EKD