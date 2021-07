Bundesgartenschau: So viele Blasmusiker wie noch nie begleiten Gottesdienste

Rund 750 Blasmusiker und -musikerinnen sorgten am Sonntag für ein besonderes Ambiente in Erfurt. Laut der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) stammten die Bläser aus 138 Posaunenchören und reisten aus ganz Deutschland an, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern und zu musizieren. Nach den gemeinsamen Morgenchorälen mit allen 750 Instrumenten auf dem Domplatz verteilten die Musizierenden sich an verschiedenen Orten in der Umgebung auf kleine „Klanginseln“.

