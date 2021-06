Crowder: Milk and Honey

Von JJFrancesco_Newreasetoday.com

Übersetzung: Karen Kersten



Was du wissen solltest

Es ist Crowders viertes Soloalbum! Damit ist eigentlich schon genug gesagt. Crowder ist eine der legendärsten Figuren in der christlichen Musik heutzutage, sowohl in Bezug auf sein Aussehen als auch auf seinen Sound. Wann immer er ein neues Album herausbringt, weißt du, dass es sich lohnt, es anzuhören.

Wie es sich anhört

Die Leadsingle Good God Almighty ist definitiv ein Produkt des aktuellen christlichen Radios. Mit einem Call-and-Response-Refrain und einem funkigen Groove, der die Strophen durchdringt, ist der Song ein eindeutiger Fußtapper, der die Leute aus ihren Sitzen reißt und zum Klatschen bringt. Mehrere andere Songs folgen in ähnlicher Weise, wobei Crowders typischer Folk-Funk-Stil die Songs prägt. Der Titeltrack ist mit den gleichen Zutaten auf einen ähnlichen kommerziellen Reiz getrimmt. Who’s Gonna Stop the King schafft es, ein Highlight des Albums zu sein, mit sanften, andächtigen Strophen, die in einen rockigen Power-Refrain übergehen. Hallelujah For Every Broken Heart ist ein christlicher Radiohit, mit einem mitreißenden Refrain, der sowohl den Retter preist als auch die Entmutigten ermutigt. Jeder Teil der Komposition scheint dafür gemacht zu sein, bei Radiofans Anklang zu finden. Obwohl The Anchor beweist, dass Crowder immer noch weiß, wie man eine gefühlvolle, ruhige Ballade mit Gänsehautgefühl schreibt.

Geistliche Highlights

Crowder ist immer für Texte zu haben, die sich nicht scheuen, mit Wörtern herumzuspielen, um ein größeres Thema darzustellen. Die Leadsingle Good God Almighty verwandelt eine Phrase, die üblicherweise auf blasphemische Weise verwendet wird, in eine regelrechte Lobpreishymne. Viele der Songs handeln von der Macht Gottes, wie Who’s Gonna Stop The King und In The House. Hallelujah For A Broken Heart bietet Ermutigung für diejenigen, die durch stürmische Zeiten gehen. Übliche Themen für christliche Musik, aber im typischen Crowder-Stil vorgetragen.

Für Fans von

For King & Country, Unspoken, Zach Williams

